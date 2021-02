Covid Italia, politiche attive del lavoro per rilancio attività produttive

Roma, 5 feb. (Labitalia)

'Le imprese e i lavoratori oltre la pandemia, le politiche attive del lavoro per il rilancio delle attività produttive'. Questo il tema al centro del digital debate organizzato da Consenso Europa, società del gruppo Hdrà specializzata in Public Affairs e Comunicazione Strategica. Tra i relatori del convegno, introdotto da Lorenzo Salvia del Corriere della Sera, sono intervenuti: Tiziano Treu, presidente del Cnel; Martina Nardi (Pd), presidente della X commissione Attività Produttive della Camera; il deputato di Fdi Walter Rizzetto; Rossella Spada, direttrice generale di Formazienda; Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal; Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa.

“Bisogna uscire gradualmente dal blocco dei licenziamenti, ma occorre pensare a come rilanciare la macchina produttiva del paese e il mercato del lavoro, a partire dalla formazione", ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu. “La nuova fase sarà decisiva, non si può vivere solo di sussidi. La grande opportunità è l'intervento dell'Europa: l'Italia ha avuto più risorse degli altri perché è un anello fondamentale della costruzione europea, un'occasione che non possiamo sprecare. Questa è la sfida, e credo che il presidente incaricato Mario Draghi ne sia più che convinto", ha continuato Treu.

Per Martina Nardi (Pd), presidente della X commissione Attività Produttive della Camera, “per uscire dall’emergenza è necessario aprire una grande fase di riflessione collettiva nel paese, anche per la scrittura definitiva del Recovery". "Gli interventi da fare si articolano su tre livelli: i ristori, i decreti di gestione dell'emergenza economica, che hanno anche avviato la costruzione del traghettamento verso il futuro (penso al decreto Liquidità), e il Recovery per costruire, insieme, l'Italia di domani", ha aggiunto. Il deputato di Fdi Walter Rizzetto ha posto l’attenzione sulle politiche emergenziali: “In materia di lavoro e welfare governo e Parlamento non possono più permettersi di fare errori, soprattutto in riferimento alle prossime scelte legislative come il nuovo Ristori e il Pnrr. Dovremmo legiferare con le risorse a disposizione quasi come se non ci fosse il Covid, per evitare di ricadere in politiche di emergenza che non ci permettono di programmare la ripresa".

Rossella Spada, direttore generale di Formazienda, ha sottolineato come “la pandemia abbia spinto la disoccupazione giovanile a un livello molto alto, e la quota di occupazione femminile nettamente al di sotto della percentuale europea". "È necessario - ha avvertito - non focalizzarsi solo su strumenti di politiche passive: oggi abbiamo bisogno di dare assistenza ai lavoratori che stanno attraversando un momento difficile, ma è importante adottare strumenti che consentano di ridare dignità alle persone tramite il lavoro. Attraverso anche realtà come la nostra". "Formazienda - ha ricordato - è uno dei dieci fondi interprofessionali in Italia, che ha oltre 110mila aziende aderenti per 750mila lavoratori. Oggi c'è la necessità di mettere in atto politiche di formazione non solo per aggiornare, ma anche per riconvertire le competenze professionali dei lavoratori. Necessario per le aziende per restare competitive e per i lavoratori per potersi riconvertire. Per questo, vogliamo fare un appello: non drenare ulteriormente le risorse destinate ai Fondi interprofessionali, che svolgono un ruolo strategico e fondamentale per rilanciare il mercato del lavoro".

Per il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, “dobbiamo partire sempre dalla prospettiva della centralità del lavoro e per farlo occorre uno sforzo di organicità: immaginare cioè un progetto di riforma del mercato del lavoro che ne ricomprenda tutti gli assi, dalle politiche attive al costo del lavoro, dal salario alle infrastrutture". "Serve una visione generale: i sussidi come il reddito di cittadinanza, necessari ad aiutare chi ha bisogno, devono però stare all'interno di una normativa organica che favorisca la formazione per la ripresa dell'occupazione", ha detto.

Infine, Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa, ha chiesto la riapertura dei termini del Fondo nuove competenza, aggiungendo che, “da presidente di un’organizzazione di operatori del settore terziario, penso sia utile che le risorse destinate al cashback, provvedimento poco lungimirante, vengano indirizzate verso altre iniziative, non come ristori ma come compensazioni per alcune categorie che hanno passato un 2020 tragico. Cali di fatturato drammatici che non possono essere tamponati con i ristori: il rischio è la chiusura definitiva di altre imprese".