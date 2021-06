Covid Italia, Rt ancora in calo: 0.68

In Italia l'Rt scende ancora. A quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid , ancora in corso, sarebbe a 0.68. Sulla base di questi dati oggi è atteso il nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore da cui, salvo sorprese, ci sarà il passaggio di colore di Veneto, Liguria, Abruzzo e Liguria.

L'indice Rt è in calo costante e l'incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti, registrata nelle ultime tre settimane, dovrebbe far passare altre quattro regioni in zona bianca. Il verdetto definitivo è atteso per oggi, prima dell'ordinanza del ministro Roberto Speranza.

Tra dieci giorni, il 14 giugno, se il trend verrà confermato sarà il turno di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e della provincia di Trento.

LOMBARDIA

"In Lombardia da 10 giorni abbiamo numeri da zona bianca, numeri che devono essere confermati fino al 14 giugno. Se verranno confermati entreremo in zona bianca" ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, ospite a Sky Tg 24. "Se le cose andranno bene, ha assicurato Fontana, "sicuramente" la Lombardia sarà in zona bianca. "Noi abbiamo un tasso di incidenza che è 31 su 100mila - ha aggiunto Fontana - una riduzione dei posti occupati in rianimazione e negli ospedali, sono tutti dati che confermano che in questo momento saremmo in zona bianca. Proseguiamo in questa direzione e saremo in zona bianca".