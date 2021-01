Covid Lazio, 1.297 nuovi casi e 42 decessi: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.297 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 42 morti. I guariti/dimessi sono 2.435. I casi attualmente positivi sono 70.266, di cui 2.576 ricoverati, 283 in terapia intensiva e 67.407 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 121.705, i decessi 4.666 e il totale dei casi esaminati è pari a 196.637.

Oggi nel Lazio "su oltre 12 mila tamponi (+168) e quasi 18 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.297 casi positivi (+156), 42 i decessi (-11) e +2.435 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città rimangono stabili a quota 600". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"Nella Asl Roma 1 sono 210 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici casi sono ricoveri. Si registrano undici decessi di 71, 73, 74, 75, 80, 83, 84, 86, 88, 90 e 97 anni con patologie - prosegue D'Amato - Nella Asl Roma 2 sono 303 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantatre i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano undici decessi di 64, 68, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 89 e 100 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 115 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque casi sono ricoveri. Si registrano due decessi di 67 e 78 anni con patologie".

"Nella Asl Roma 4 sono 78 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quarantotto i casi con link a RSA Le Pleiadi-San Michele a Morlupo dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 sono 92 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 80, 90, 91 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 142 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 78, 81 e 92 anni con patologie", osserva l'assessore.

"Nelle province - avverte l'assessore - si registrano 357 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 174 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 80 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 93 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 73 e 98 anni con patologie".

"Nella Asl di Viterbo si registrano 52 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 59, 76 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 38 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 92 anni con patologie", conclude D'Amato.