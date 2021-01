Covid Lazio, 1.394 contagi e 36 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Oggi nel Lazio si registrano 1.394 nuovi contagi da Covid-19, 36 morti e 1.583 guariti. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%". E' il commento dell'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza quotidiana della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Complessivamente nel Lazio sono 77.755 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.780 ricoverati, 299 in terapia intensiva, e 74.676 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 105.021, i decessi 4.342 e il totale dei casi esaminati è pari a 187.118.