Prosegue lo screening per i contagi da Coronavirus della comunità indiana dell'Agro Pontino. Oggi l'Asl di Latina ha effettuato 600 tamponi a Borgo Hermada, nel comune di Terracina, e sono risultati 55 i test positivi di cui 15 sono di under 14. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute. Al momento è esclusa una micro zona rossa come invece fatto in località Bella Farnia nel comune di Sabaudia.