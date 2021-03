Covid Liguria, 368 contagi e 15 morti: il bollettino di oggi

(Adnkronos)

Sono 368 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria oggi, 3 marzo, secondo il bollettino. Da ieri si registrano altri 15 morti. I contagi si evidenziano su 4.711 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 579 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 9 in più di ieri, dei quali 53 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4.919 persone. E' di 15 invece il numero dei deceduti registrati nelle ultime 24 ore, 6 donne e 9 uomini di età compresa tra i 61 e i 91 anni, in 7 casi si tratta di decessi risalenti agli ultimi giorni di febbraio.