(Adnkronos)

Sono 2.245 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo i dati resi noti oggi nell'ultimo bollettino. Si registrano altri 51 decessi.

Il dato sui positivi equivale al 7% di positività rilevate (ieri era 7,1%) sul totale dei tamponi effettuati, che sono stati 31.880 nelle ultime 24 ore (per un numero complessivo pari a 5.109.218 da inizio pandemia). Il totale dei decessi sale con l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione a quota 25.954.

Continuano ad aumentare seppur di poche unità i ricoverati Covid nei reparti ordinari: sono 10 in più rispetto a ieri, per un totale di 3.651. Scendono di 4 invece i pazienti in terapia intensiva, il cui numero è a 462. I guariti/dimessi hanno raggiunto il dato complessivo di 424.720 (di cui 3.665 dimessi e 421.055 guariti) e sono rispetto a ieri 1.646 in più.