Covid Lombardia, 2.514 contagi e 50 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 2.514 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti, che portano il totale a 28.058 dall'inizio dell'emergenza covid-19 nella regione.

Il numero dei pazienti ricoverati in Lombardia per Covid è di 4.127, sono 386 i posti occupati in terapia intensiva (ieri erano 382), come rende noto la Regione. Il numero totale dei guariti/dimessi è di 496.177.