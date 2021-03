Covid Lombardia, 4.334 nuovi contagi e 61 morti: 14 marzo

(Adnkronos)

Sono 4.334 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti. I guariti e dimessi sono stati 1.279. La città con un aumento maggiore di nuovi casi è stata Milano, dove se ne contano 1.231 da ieri, seguita da Brescia con 1.048, Monza e Brianza a 517 e Mantova a 286. A Como 216, a Bergamo 276, a Pavia se ne contano 227 e a Sondrio 14. Da inizio pandemia i morti sono stati 29.220. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9,6%.

Ci sono 714 ricoverati in terapia intensiva, con 39 nuovi ingressi, secondo i dati del ministero della Salute. In tutta la Regione ci sono 90.696 persone in isolamento domiciliare.