Covid Malta, nessun contagio nelle ultime 24 ore: prima volta da 11 mesi

Nessun nuovo caso di coronavirus è stato registrato a Malta nell'ultima giornata ed è la prima volta che accade in circa undici mesi. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Sanità Chris Fearne, sottolineando che ''è fondamentale che manteniamo la disciplina e la responsabilità''. Si tratta del ''primo giorno con zero casi dalla scorsa estate'', ha scritto il ministro, mentre 'Times of Malta' ha citato la data del 25 luglio del 2020.

In tutto, a Malta si sono registrati 30.571 casi di Covid-19, mentre sono una settantina quelli attivi. Oltre 550mila persone hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il coronavirus.