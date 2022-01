Covid, matematico Roccetti: "Endemizzazione ha un costo, abbassa aspettative di vita"

"Omicron in qualche modo è quasi un altro virus rispetto alle varianti precedenti Delta o Alfa e quindi non c'è dubbio che si sta entrando in una nuova fase, ma non vi è certezza che questa possa rappresentare la fine della pandemia e dell'emergenza covid in Europa. E' un azzardo affermarlo dal punto di vita probabilistico. Una ipotesi del tutto discutibile, innanzitutto perché omette di considerare il fatto che possa giungere una nuova variante. Dal punto di vista scientifico, la verità non è una cosa deterministica ma un intervallo di probabilità". E' quanto afferma all'Adnkronos Marco Roccetti, ordinario di Scienza dei dati all'Università di Bologna.

"E poi c'è da farsi una domanda fondamentale: a quale costo? Mi riferisco rispetto a malattia, occupazione di posti letto negli ospedali, di decessi - continua il matematico - La pandemia ha avuto un costo in termini economici, sociali e psicologici quando abbiamo tentato di contenerla ma se ora si allenta tutto con assoluta libertà, ci si deve chiedere quante persone fragili ed 80enni continueranno a morire. L'endemizzazione ha un costo perché negli anni porta alla diminuzione delle aspettative di vita. Ha ragione il professor Crisanti. E dobbiamo ricordarcene, che cosa facciamo prepariamo un mondo in cui i giovani vivranno 72 anni in media?"