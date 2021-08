Covid, Michetti: "Io vaccinato, ma rispetto chi non lo fa"

'Io mi sono vaccinato con consapevolezza, ma rispetto l'idea di chiunque la pensi in maniera diversa da me". Lo ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico Michetti, ospite a 'L'aria che tira' su La7. "Penso che in tutti questi provvedimenti vada bilanciato il diritto alla salute e al lavoro. E' un equilibrio che deve trovare il Governo, è sua responsabilità. Se lo fa il governo è chiaro che la devo condividere perché hanno una cabina di regia e probabilmente ritengono che ci sia un rischio ma rispetto anche chi ritiene di pensarla in maniera diversa e non si vaccina perché è diritto di ognuno decidere della propria vita''.

Appello a vaccinarsi? ''Sono un giurista, invitare qualcuno alla somministrazione di un farmaco di cui non conosco nulla sarebbe superficiale. Io posso dare il mio esempio, mi sono vaccinato e ho il green pass ma non è serio che parli dei calcoli del cemento armato''.

I candidati per Roma

Pentito di aver abbandonato il dibattito tra candidati? ''No, credo sia stato un atto dovuto. Se c'è un paziente che ha problemi, i medici dovrebbero prestare soccorso al paziente piuttosto che mettersi a litigare tra loro. Roma è un paziente che ha bisogno d'aiuto e su questo bisogna dare il buon esempio, ossia occuparsi dei problemi della città e pacificare''. ''Temo l'astensionismo. Noi dobbiamo proporre un sogno, come ripulire Roma, come renderla sicura ed efficiente e su questo dobbiamo far innamorare i cittadini di Roma se questo non accadesse sarebbe il più grande fallimento'' ha detto, rispondendo a una domanda su chi temesse di più tra i suoi avversari nella sfida al Campidoglio.

Primo provvedimento se eletto

Primo provvedimento da sindaco? ''A Roma c'è un problema sicurezza. Le stazioni, ad esempio, sono luoghi che potrebbero presentarsi in maniera diversa. Riunirei immediatamente un tavolo per la sicurezza con i vertici del Viminale, forze dell'ordine e prefetto e tutti gli attori della vicenda. Un tavolo permanente che si riunisca una volta a settimana e individui le piazze di spaccio e tutto ciò che offende la legalità''.

CasaPound

Sgombero CasaPound? ''Il principio legalità deve essere sempre osservato ma non nei confronti di Casapound o dei centri sociali ma di chi viola la legge, senza soggetti specifici. Per chiunque viola la legge, ci sono della sanzioni e vanno rispettate''. Il principio di legalità deve valere per tutti sia per CasaPound sia per i centri sociali.

Cesare, Augusto e Diocleziano

Giulio Cesare, Augusto o Diocleziano? ''Sono tre personaggi straordinari ma se dovessi sceglierei Augusto perché è colui che ha riportato la pace e costruito le istituzioni che poi hanno retto per quasi 500 anni'' ha detto Michetti.