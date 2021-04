Covid Milano, oggi 757 casi: dati 24 aprile

I numeri dell'emergenza coronavirus nelle province della Lombardia, regione che da lunedì tornerà in zona gialla

Sono 757 i nuovi contagi di coronavirus nella provincia di Milano secondo il bollettino di oggi, 24 aprile, della regione Lombardia. I nuovi casi a Bergamo sono 202, a Brescia 219, a Como 152, a Cremona 84, a Lecco 72, a Lodi 43, a Mantova 116, a Monza e Brianza 220, a Pavia 114, a Sondrio 47 e a Varese 239.

In tutta la Lombardia oggi si sono registrati 2.313 nuovi positivi e 49 morti. La Regione, che da lunedì sarà in zona gialla, da ieri ha processato 50.456 tamponi. L'indice di positività è al 4,6%.

I ricoverati con sintomi sono 4.050, di cui 611 in terapia intensiva (-33 da ieri). Gli attualmente positivi sono in tutto 57.093: di questi, 52.432 sono in isolamento domiciliare.