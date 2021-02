Covid Molise, "quasi 1.450 candidature per task force sanitari"

(Adnkronos)

Il personale sanitario risponde all'appello per aiutare il Molise nella battaglia contro il coronavirus. Sono 1.447 le candidature pervenute al Dipartimento della Protezione civile attraverso il form aperto per l’individuazione di 63 professionisti sanitari da impiegare per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza. "Anche questa volta - sottolinea la Protezione Civile - come per le precedenti manifestazioni di interesse, si conferma la generosità e il senso di responsabilità collettiva del personale medico e sanitario, in prima linea in questa emergenza, a cui va la nostra gratitudine e quella di tutto il Paese".

Nel dettaglio, sono pervenute candidature da 11 medici, due specializzati in anestesia e rianimazione, uno in medicina interna e 8 con altre specializzazioni, 144 infermieri e 1292 operatori socio sanitari. Il Dipartimento provvederà a redigere un elenco che sarà trasmesso alla Regione, la quale, previa verifica dei requisiti, provvederà al conferimento degli incarichi.