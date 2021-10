Covid oggi Abruzzo, 42 contagi e un morto: bollettino 15 ottobre

Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.551. Nelle ultime 24 ore sono guarite 10 persone. Sono 48 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, uno in meno rispetto a ieri, mentre sono 5 le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 1.374 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.672 tamponi molecolari e 10.577 test antigenici con un tasso di positività allo 0.31 per cento.