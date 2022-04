Covid oggi Basilicata, 867 contagi e 1 morto: bollettino 22 aprile

In Basilicata sono 867 i contagi da coronavirus oggi, 22 aprile 2022, secondo i numeri del bollettino covid su un totale di 3.013 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 morto. La persone deceduta è un 76enne residente in provincia di Potenza. Nella stessa giornata sono state registrate 632 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 92 (-4) di cui 3 in terapia intensiva: 63 (di cui 3 in TI) nell'ospedale di Potenza; 29 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 27.958.

Per la vaccinazione, ieri effettuate 394 somministrazioni. Finora 468.071 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.615 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento), 354.743 sono le terze dosi (64,1 per cento) e 969 le quarte dosi (0,2 per cento), per un totale di 1.265.398 somministrazioni effettuate.