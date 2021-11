Sono 123 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 novembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.800 tamponi nella Regione. Da ieri ci sono stati 72 guariti. Da inizio pandemia in Calabria ci sono stati 1.483 decessi. Crescono di 43 unità le persone in isolamento, di 7 i ricoverati e di una le terapie intensive occupate che sono in tutto 12.