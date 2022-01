Covid oggi Calabria, 3.653 contagi e 8 morti: bollettino 14 gennaio

Sono3.653 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 gennaio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi sono stati registrati su 12.383 tamponi effettuati. Sono +1.462 i guariti, mentre i decessi da inizio pandemia salgono a 1.708. Il bollettino, inoltre, registra +2.183 attualmente positivi, +16 ricoveri (per un totale di 415) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 31). L'Asp di Catanzaro comunica 1.193 positivi, di questi "167 positivi molecolari nuovi e 1026 antigenici positivi non conteggiati nei giorni precedenti (gli antigenici positivi nel periodo dal 2 a 6 gennaio sono stati 467)". L'Asp di Cosenza comunica che "nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio".

Infine, l’Asp di Crotone comunica che "rispetto al totale di 123 casi registrati in data odierna, 95 si riferiscono a test antigenici dei quali 76 si della settimana 2-6 gennaio. Inoltre, si precisa che l'incremento del totale dei casi confermati è pari a 121 poiché da una verifica dei dati è emersa la presenza di 2 casi duplicati nel database. Nel setting fuori regione risultano 3 nuovi casi a domicilio".