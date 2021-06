Sono 127 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti, non avvenuti però nelle ultime 48 ore, ma in precedenza e registrati solo oggi. Da ieri sono stati analizzati 7.443 i tamponi molecolari. Nella Regione sono 22 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 236 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.