Covid oggi Emilia, 2.061 nuovi casi e 13 morti: bollettino 12 agosto

Sono 2.061 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 41 (+2 rispetto a ieri, +5%), l’età media è di 66,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.337 (-74 rispetto a ieri, -5%), età media 75,7 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (-1); 3 a Reggio Emilia (invariato); 4 a Modena (invariato); 11 a Bologna (+2); 3 a Imola (invariato); 7 a Ferrara (+1); 2 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (-1); 2 a Cesena (invariato); 4 a Rimini (invariato)''. Lo comunica la Regione Emilia Romagna.

''L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 50,9 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 340 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 273.399) seguita da Bologna (280 su 368.217); poi Reggio Emilia (251 su 201.989), Ferrara (226 su 127.788), Ravenna (211 su 168.715); quindi Parma (189 su 150.673) e Rimini (189 su 168.902), Cesena (129 su 100.773), Piacenza (123 su 91.950), Forlì (78 su 82.996) e, infine il Circondario Imolese con 45 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 55.907.I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 36.810 (-1.749). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 35.432 (-1.677), il 96,2% del totale dei casi attivi''.

''Le persone complessivamente guarite sono 3.797 in più e raggiungono quota 1.736.791.Purtroppo, si registrano 13 decessi:1 in provincia di Parma (un uomo di 69 anni); 4 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 86 e 98 anni e due uomini di 86 e 88 anni); 1 in provincia di Modena (un uomo di 84 anni); 4 in provincia di Ferrara (due donne di 77 e 80 anni e due uomini di 77 e 89 anni); 1 in provincia di Ravenna (un uomo di 85 anni); 1 in provincia di Rimini (un uomo di 83 anni) e 1 fuori regione, un uomo di 58 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Ferrara.Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Bologna, Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.708. Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato 1 caso positivo in quanto giudicato non Covid-19''.