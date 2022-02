Covid oggi Emilia Romagna, 12.012 contagi e 34 morti: bollettino 3 febbraio

Sono 12.012 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 3 febbraio, in Emilia-Romagna, su un totale di 53.135 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.155 molecolari e 32.980 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato dal bollettino del ministero della Salute, che però comprende circa 1.200 casi di positività registrati nei giorni scorsi e recuperati oggi. I casi reali odierni sarebbero quindi circa 10.800. Si registrano 34 decessi

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (- 2 rispetto a ieri; -1,3%), l’età media è di 62,3 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,5 anni), il 59,2%; 62 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.519 (-159 rispetto a ieri, -5,9%), età media 72 anni.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,6%. Se si considerassero i casi reali odierni, la percentuale scenderebbe al 20,3%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.785.075 dosi; sul totale sono 3.709.719 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,3%. Le terze dosi fatte sono 2.414.703.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 36,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.149 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 219.740) seguita da Modena (2.020 su 169.554), Ferrara (1.848 su 71.079) e Ravenna (1.048 su 99.182); poi Reggio Emilia (966 su 118.609), Rimini (858 su 107.969) e Parma (778 su 87.252); quindi Cesena (700 su 61.629), il Circondario Imolese (654 su 33.670), Forlì (565 su 51.662) e, infine, Piacenza (426 su 60.350).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 257.725 (-29.320). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 255.054 (-29.159), il 99% del totale dei casi attivi.