Covid oggi Emilia Romagna, 333 contagi: bollettino 23 ottobre

Sono 333 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 23 ottobre, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 27.208 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,1 anni.

Sui 119 asintomatici, 88 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 con lo screening sierologico, 21 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 4 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.001 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 405.377. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 10.493 (-671). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.185 (-662), il 97,1% del totale dei casi attivi.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (30, come ieri); calano quelli negli altri reparti Covid (-9, diventano 278).