Sono 49.858 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi in Francia, pari a 38.887 al giorno in media negli ultimi 7 giorni. A riportare i dati è Santé Publique France. I nuovi ricoveri sono stati 1.153, quelli in terapia intensiva 81. I pazienti in rianimazione sono in totale 2.058. Una settimana fa, 9.181 persone erano ricoverate in ospedale, 1.563 in rianimazione.