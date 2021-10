Sono 82 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 ottobre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.635 tamponi molecolari e 6.845 test rapidi antigenici. Sette le terapie intensive occupate, mentre i ricoverati in reparti ordinari sono 40. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.823 nella Regione. In isolamento 942 persone.