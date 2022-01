Covid oggi Germania, tasso di incidenza oltre 497: mai così alto

Tasso di incidenza settimanale record in Germania, con 497,1 nuovi contagi da coronavirus per 100mila abitanti su sette giorni. A riferirlo oggi è stato il Robert Koch Institut, che parla del dato più alto da inizio pandemia. Ieri il dato era di 470,6 e una settimana fa di 335,9. L'agenzia ha riportato inoltre 78.022 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, a fronte delle 55.889 infezioni di una settimana fa. In calo i decessi, con 235 morti nelle ultime 24 ore contro i 286 di una settimana fa.