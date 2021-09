Covid oggi India, 18.795 contagi: dato più basso da oltre 6 mesi

Sono invece 179 le persone decedute per complicanze riconducibili al Covid-19 nell'ultima giornata, dato minimo da marzo

In India sono 18.795 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, il numero più basso di contagi da 201 giorni. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, aggiornando a 33.697.581 il totale dei casi diagnosticati dall'inizio della pandemia.

Sono invece 179 le persone decedute per complicanze riconducibili al Covid-19 nell'ultima giornata, dato minimo da marzo. Sale a 447.373, secondo dati ufficiali, le vittime per coronavirus in India. Il Kerala resta lo stato indiano maggiormente colpito dalla pandemia.