Sono quasi 31mila i nuovi contagi da coronavirus registrati in India nelle ultime 24 ore. Lo rivela il ministero della Salute di Nuova Delhi che aggiorna a 32.768.880 il totale dei casi confermati nel Paese, 30.941 in più rispetto a ieri. Sono invece 350 i morti per complicanze riconducibili al Covid-19, raggiungendo così un totale di 438.560 vittime. A essere maggiormente colpito è lo stato meridionale del Kerala.