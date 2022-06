Covid oggi Italia, 10.371 contagi e 41 morti: bollettino 13 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 10.371 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti.

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

LAZIO - Sono 1.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. I morti registrati sono 4. I tamponi processati sono stati 12.908 (3.024 molecolari e 9.884 antigenici), I ricoveri salgono a 472 (+18), 29 le terapie intensive e 2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.205.

Questi i numeri, nel dettaglio, nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 471 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 374 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 360 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 171 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso.

TOSCANA - Sono 434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi Covid, 100 confermati con tampone molecolare e 334 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.163.981 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.129.458 (97% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 432 tamponi molecolari e 2.114 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17% è risultato positivo. Sono invece 658 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.395, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 219 (22 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 78,5 anni.

ABRUZZO - Sono 254 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 giugno 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 411.542. Lo rende noto l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 391149 dimessi/guariti (+344 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17042 (-95 rispetto a ieri). Di questi, 129 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 640 tamponi molecolari (2348212 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 940 test antigenici (3777706).