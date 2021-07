Covid oggi Italia, 2.153 contagi e 23 morti: bollettino 14 luglio

Sono 2.153 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 210.599 tamponi, per un tasso di positività che sale all'1%. Calano i pazienti Covid in ospedale rispetto alla giornata di ieri: sono 1.108 i ricoverati con sintomi (-20) e si registrano 6i ricoveri in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati 7 e il totale dei posti occupati è di 151.

I DATI DELLE REGIONI

EMILIA ROMAGNA - Sono 117 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 14 luglio, in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 16.922 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Non si registrano nuovi decessi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 50 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.458. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.180 (+67 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.022 (+66), il 92,7% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.268. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (uno in più rispetto a ieri), 144 quelli negli altri reparti Covid (invariato). Dei 117 nuovi contagiati, 31 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 34 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 61 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 32,1 anni.

PUGLIA - Sono 44 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. Calano i nuovi casi di covid 19 a fronte di una diminuzione contestuale dei test. Aumentano a ritmi moderati i nuovi guariti e pertanto sono in flessione gli attuali positivi. I pazienti ricoverati sono in leggero rialzo.

I nuovi positivi sono stati rilevati su 6.083 tamponi per l'infezione da coronavirus: 9 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Un caso precedentemente attribuito a provincia non nota è stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta 44.

I casi attualmente positivi sono 1.647 mentre ieri erano 1.712 (-65). I ricoverati sono 80 mentre ieri erano 77 (+3).

ABRUZZO - Sono 42 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 14 luglio, in Abruzzo, dove il totale delle infezioni dall’inizio dell’emergenza sale a 75237. Non si segnalano decessi e il bilancio resta fermo a 2512. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dimessi/guariti sono +39 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 935 (+3 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in ospedale in area medica sono 25 (-3) mentre una persona 1 si trova in terapia intensiva (con nessun nuovo ingresso). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3803 tamponi molecolari (1220366 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1671 test antigenici (536859). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.76%cento.

VENETO - Sono 261 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri è stato registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati con 27.465 tamponi, il tasso di positività è dello 0,95%. I ricoverati per covid sono 249, invariato rispetto a ieri. Sono 233 le persone nell'area non critica e 16 in terapia intensiva.

SARDEGNA - Sono 135 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.622 test, mentre risalgono i ricoveri, 48 (+6 rispetto al report precedente), fermi a 1 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.632, i guariti in più sono 15. Sul territorio, dei 57.801 casi positivi complessivamente accertati, 15.287 (+70) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.793 (+42) nel Sud Sardegna, 5.204 (+10) a Oristano, 10.975 a Nuoro, 17.528 (+13) a Sassari.

BASILICATA - Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale di tamponi molecolari effettuati è di 535. I lucani guariti o negativizzati sono 19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 563 (-9). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.842 dosi.

Finora sono 322.382 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (58,3 per cento) e 191.561 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (34,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 513.943. I residenti in Basilicata sono 553.261.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 42 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Trentotto nuovi casi sono stati rilevati su 3.875 tamponi molecolari e una percentuale di positività dello 0,98%. Sono inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono cinque. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42 nuovi casi odierni 5 riguardano migranti/richiedenti asilo sul territorio triestino.

TOSCANA - Sono 90 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 90 su 21.706 test di cui 6.397 tamponi molecolari e 15.309 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,41% (1,8% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.451.980.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 71 (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%), 14 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,7%). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 74,8 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Siena.

LAZIO - Sono 208 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrato un morto. A Roma, segnalati 131 casi. Nel dettaglio, "su quasi 10mila tamponi (+716) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 208 nuovi casi positivi (+42), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 128 (-9), le terapie intensive sono 25 (stabile rispetto a ieri), i guariti sono 134. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 131", evidenzia nel bollettino l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.