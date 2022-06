Covid oggi Italia, 35.427 contagi e 41 morti: bollettino 17 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 35.427 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 185.819 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,1%. I ricoverati con sintomi sono 320, 17 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 191, una in meno da ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 4.826 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.337 tamponi molecolari e 17.573 antigenici con un tasso di positività al 22%. I ricoverati sono 500 i ricoverati (-3), 39 le terapie intensive (+3) e +3.044 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.968.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.183 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 969 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 816 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 112 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 379 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 411 i nuovi casi e 2 i decessi.

Nelle province si registrano 956 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 327 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 377 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 93 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 159 i nuovi casi.

ABRUZZO - Sono 895 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 giugno 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti che porta il numero totale delle vittime da inizio pandemia a 3.363. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Da ieri sono guarite 806 persone.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.634. Di questi, 116 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi 234 all'Aquila, 258 in provincia di Chieti, 206 in provincia di Pescara e 185 in provincia di Teramo.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.117 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.935 tamponi, di cui 7.034 molecolari e 5.901 test antigenici rapidi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 24,1%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 680, 7 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 492 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia a 407, Modena a 396, Ravenna a 340, Rimini a 331, poi, Parma a 288, Ferrara a 255 e Cesena a 229. In isolamento a casa 23.375 persone.

PIEMONTE - Sono 1.383 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 giugno 2012 in Piemonte secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun decesso è segnalato di paziente con diagnosi di Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.897 tamponi di cui 11.005 test antigenici con un tasso di positività all’11,6%. I ricoveri ordinari sono 227, 7 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 8, uno in meno rispetto a ieri.