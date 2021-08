Covid oggi Italia, 5.636 contagi e 31 morti: bollettino 10 agosto

Sono 5.636 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, martedì 10 agosto 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 31 morti che portano a 128.273 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 241.766 tamponi, il tasso di positività è al 2,3%. In terapia intensiva si trovano 322 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, con 26 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 2.880, +94 da ieri.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 703 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro morto. Solo a Roma i nuovi casi sono 313. "Oggi nel Lazio si registrano 703 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+229), 1 decesso compresi i recuperi (-2), i ricoverati sono 441 (+3) e le persone in terapie intensiva 63 (+1). I casi a Roma città sono a quota 313. Per quanto riguarda il valore Rt è in calo, l'incidenza è costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa", comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 75 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. Su 4.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 casi con una percentuale di positività del 1,28%, mentre con 1.181 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati altri 19 casi (1,61%). Ci sono 3 persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in cura in altri reparti sono 27. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

ABRUZZO - Sono 78 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2021 in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino. I nuovi casi positivi al Covid, di età compresa tra 3 e 83 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76984. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72665 dimessi/guariti (+74 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1804 (+3 rispetto a ieri). Cinquantatré pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1750 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1894 tamponi molecolari (1281630 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4260 test antigenici (613776). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.26 per cento. Del totale dei casi positivi, 19475 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 19861 in provincia di Chieti (+21), 18807 in provincia di Pescara (+6), 18105 in provincia di Teramo (+32), 616 fuori regione (invariato) e 120 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 511 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 5 morti. i nuovi casi, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, sono stati confermati 494 con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 240.122 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.025 tamponi molecolari e 5.878 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 5.273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.040, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 292 (9 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 75 anni.

PUGLIA - Sono 316 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.240 test per l'infezione: 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono 3.652 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid, tra reparti e terapia intensiva, sono 133.

SARDEGNA - Sono 251 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 10 agosto. La regione è tra quelle a rischio zona gialla secondo i nuovi parametri. Nell'isola si registra un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati poco più di 4mila tamponi. In ospedale ci sono 119 pazienti (+10), 22 in terapia intensiva, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 6.515 (24 in meno rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA - Sono 463 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 10 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia di covid-19, i decessi in regione sono stati 13.290. Da ieri sono stati processati 27.115 tamponi, il tasso di positività è 1,7%. L’età media dei nuovi casi è 35,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 88 nuovi casi, Rimini (87) e Modena (85); seguono Reggio Emilia (52) e Piacenza (50). Quindi Ravenna (39) e Ferrara (26); poi Cesena (15), Parma e Forlì (entrambe con 10 nuovi casi). Infine, il Circondario Imolese (1 nuovo caso).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.333 (+212 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 10.989 (+205), il 97% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31 (numero invariato rispetto a ieri), 313 quelli negli altri reparti Covid (+7). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (-1 rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 12 a Bologna (+1), 1 a Imola (invariato), 6 a Ferrara (+1), 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Forlì (-1 rispetto a ieri), né a Piacenza, Ravenna e Cesena.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.369.056 di dosi; sul totale, sono 2.473.995 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.