Covid oggi Italia, 86.067 contagi e 157 morti: bollettino 20 luglio

Numeri del covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 86.067 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti.



Nelle ultime 24 ore sono stati processati 380.121 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,6%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono tre in meno di ieri e 410 in totale mentre aumentano i ricoveri ordinari, 62 in più e 11.037 in totale.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 7.152 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri si sono registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.059 tamponi molecolari e 34.694 antigenici con un tasso di positività al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.503.

I ricoverati sono 1.074, 15 in più di ieri, 71 le terapie intensive occupate e 4.400 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 3.503. Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.161 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.207 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 1.135 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 535 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 732 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 2.131 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 834 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 836 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 181 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 280 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA - Sono 2.659 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti in provincia di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.527 tamponi. In isolamento domiciliare 39.990 persone. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 170, 4 in meno di ieri.

ABRUZZO - Sono 2.591 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti che porta il totale a 3.422 da inizio pandemia. Da ieri sono guarite 1.780 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.537 tamponi molecolari e 9.432 test antigenici.

I ricoverati sono 285, 4 in meno rispetto a ieri, in ospedale in area medica; 10 le terapie intensive occupate, 2 in più da ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 99.564 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+447 rispetto a ieri), 138377 in provincia di Chieti (+757), 111766 in provincia di Pescara (+558), 117213 in provincia di Teramo (+678), 9983 fuori regione (+79) e 6601 (+69) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.