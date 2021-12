Covid oggi Italia, Bassetti: "Picco raggiunto in alcune Regioni"

"Speriamo di essere molto vicini al picco" dell'ondata di contagi da covid in corso in Italia. "Alcune Regioni lo hanno già raggiunto, parlo del Friuli Venezia Giulia che sta vedendo una riduzione non solo dei contagi ma anche delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva. Quindi altre Regioni o lo hanno raggiunto o lo raggiungeranno a breve". A fare il quadro, ad 'Agorà', su Rai Tre, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, in merito all'ondata "partita 4-5 settimane fa che, come tutte le ondate ha una salita, un picco e una discesa" .