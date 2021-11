Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 novembre

I numeri regione per regione: contagi, ricoveri e morti in Lombardia e Veneto, Lazio e Campania, Puglia e Sicilia

Il bollettino con numeri Covid in Italia oggi, venerdì 12 novembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre l'indice Rt e l'incidenza salgono, aumenta l'occupazione di reparti e terapie intensive negli ospedali: i numeri da Lombardia e Friuli Venezia Giulia - "ad alta probabilità di progressione a rischio alto" secondo il report Iss - Campania e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla terza dose e sulla campagna vaccini in Italia.

VENETO

Il Veneto supera per il giorno consecutivo 1000 nuovi contagi da covid secondo i numeri del bollettino di oggi, 12 novembre 2021. Per la precisione sono stati 1.029 nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino che fa registrare anche 7 morti, per un totale di 11.870. Salgono anche i numeri degli attuali positivi, che sono 14.872, 648 in più, e crescono i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive.

TOSCANA

Sono 430 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 430 su 28.502 test di cui 9.334 tamponi molecolari e 19.168 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,51% (4,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.056.567.

BASILICATA

Sono 18 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi (17 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 594 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 (+1) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 895 (-19).