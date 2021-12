Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 dicembre

Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, giovedì 2 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre si avvicina il via libera al vaccino per i bambini della fascia 5-11 anni. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre si avvicina la decisione dell'Aifa sul vaccino per i bambini della fascia 5-11 anni.

TOSCANA

Sono 615 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 615 su 35.195 test di cui 10.863 tamponi molecolari e 24.332 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,75% (6,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.387.545.

VENETO

Sono 2.873 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati 6 morti.Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 522.687 persone, mentre quello dei morti raggiunge quota 11.983. Gli attualmente positivi, ossia i cittadini veneti in isolamento, oggi sono 33.828

La Regione precisa che l’incidenza è pari a 317,1 casi su 100mila abitanti; l’Rt è a 1,39; l’occupazione delle Terapie Intensive è al 10%; quella dell’Area Medica all’8%.