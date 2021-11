Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 novembre

Il bollettino covid in Italia con i numeri di oggi, martedì 23 novembre 2021. Dopo l'ok alla terza dose di vaccino a 5 mesi e mentre si valuta il super green pass, con regole per non vaccinati in zona arancione e rossa, ecco dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Campania, Lazio e Sicilia, Piemonte e Toscana, Puglia e Veneto. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale.

VENETO

Sono 1.632 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 23 novembre, in Veneto, a fronte di 19.463 tamponi molecolari e 104.306 antigenici. Lo registra il bollettino con i dati Covid della Regione. Mentre sono 8 i nuovi decessi. In crescita anche il numero dei ricoverati: nelle aree non critiche sono 365 (+24), mentre nelle terapie intensive sono saliti a 69 (+6).

TOSCANA

Sono 370 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 370 su 38.780 test di cui 8.627 tamponi molecolari e 30.153 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (4,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.194.376.