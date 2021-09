Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino dati e numeri Covid Italia di oggi, giovedì 30 settembre 2021, con aggiornamenti e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. Il bollettino dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. Il bollettino delle regioni:

VENETO

Sono 472 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.630 tamponi, il tasso di positività si aggira attorno all'1%. I pazienti covid ricoverati sono 279 (-12 rispetto a ieri). Nel dettaglio, 229 sono in area non critica e 50 sono in terapia intensiva.

TOSCANA

Sono 323 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. 19.905 i test effettuati, di cui 9.306 tamponi molecolari e 10.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (3,9% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 5.442.620.

PUGLIA

Sono 119 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 30 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.747 tamponi. In provincia di Bari 29 positivi, in quella di Taranto sono 24. Le persone attualmente positive sono 2.593. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 144. In terapia intensiva, invece, 16 malati.