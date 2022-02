Covid oggi Italia, "casi di trombosi in bimbi non vaccinati"

"Si stanno verificando casi di problemi di trombosi in bambini non vaccinati in fase acuta di Covid-19". Ad affermarlo il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all'ospedale pediatrico Meyer. "E quindi direi - ha aggiunto - che bisogna riflettere sul rapporto rischi-benefici. In questo momento il beneficio della vaccinazione va verso la vaccinazione stessa. Io non sono un medico e quindi dico alle famiglie: rivolgetevi ai vostri pediatri, cercate di capire qual è l'impatto sui vostri piccoli e poi prendete la decisione che vi sembra più giusta".

Leggi anche Quarta dose vaccino a fragili, al via 1 marzo