Impennata di contagi covid in tutta Italia in una settimana, dal 22 al 28 dicembre: +80%. I numeri salgono ovunque, tranne che nella provincia autonoma di Bolzano e si va dal +9,6% segnato dal Friuli-Venezia Giulia all'aumento record del +257,6% registrato in Umbria. E' il dato segnalato dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbei: i casi sono stati 320.269 contro i 177.257 censiti la settimana precedente.