Covid oggi Italia, in calo Rt e incidenza: report Iss

Rt e incidenza Covid in calo in Italia. E' quanto emerge dal monitoraggio di Istituto superiore della sanità e ministero della Salute. Per quanto riguarda l'incidenza, il dato settimanale a livello nazionale è di 88 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 13-19 gennaio, rispetto ai 143 casi su 100mila dal 6 al 12 gennaio.

Scende inoltre l'indice di trasmissibilità di Covid-19 in Italia. Nel periodo 28 dicembre 2022-10 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,74-1,06), in calo rispetto alla settimana precedente (0,91) e sempre sotto la soglia epidemica di 1. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e resta sotto la soglia epidemica: l'Rt ospedaliero è pari a 0,78 (0,76-0,81) al 10 gennaio, rispetto a 0,80 (0,78-0,84) al 3 gennaio.

Sono inoltre in calo i ricoveri Covid in Italia. A livello nazionale il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,3% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 19 gennaio) dal 3,1% (rilevazione al 12 gennaio), mentre il tasso di occupazione in area medica passa nello stesso periodo dal 10,1% al 7,9%.

Anche questa settimana nessuna regione/provincia autonoma italiana è classificata a rischio per Covid-19. Quattro sono a rischio moderato (erano 7 la settimana scorsa) e 17 a rischio basso (erano 14). Nove regioni/pa riportano almeno una allerta di resilienza. Tre regioni/pa riportano molteplici allerte di resilienza.