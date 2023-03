Covid oggi Italia, in calo tutti i dati negli ultimi 7 giorni

Calano tutti gli indicatori della pandemia Covid 19 negli ultimi 7 giorni, con una diminuzione dei contagi del 10,1%, dei ricoveri ordinari del 10,2%, delle terapie intensive del 24,1% dei decessi del 5,3%. Sono i risultati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 3 al 9 marzo. In particolate, a confronto con la rilevazione precedente, si registra una diminuzione di nuovi casi (23.963 contro 26.658) e dei decessi (216 contro 228). In calo anche le persone in isolamento domiciliare (141.005 contro 144.636), i ricoveri con sintomi (2.962 contro 3.297) e le terapie intensive (104 contro 137).

"Dopo l’aumento di due settimane fa – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – prosegue il calo dei nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati". I nuovi casi aumentano in 4 Regioni: dal +3,8% della Lombardia al +23,7% della Provincia Autonoma di Trento. In calo le restanti 17 Regioni: dal -2,1% del Friuli Venezia Giulia al -51,6% della Valle d’Aosta. In 37 Province si registra un aumento dei nuovi casi: dal +0,7% di Verona al +217,1% di Rimini. Nelle restanti 70 Province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -1,2% di Salerno al -48,2% di Aosta).

Sul fronte degli ospedali in termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, raggiunto il massimo di 148 il 28 febbraio, sono scesi a 104 il 9 marzo; in area medica, raggiunto il massimo di 3.331 il 23 febbraio, sono scesi a 2.962 il 9 marzo. Al 9 marzo il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 4,7% in area medica (dall’1,1% del Molise al 14,2% dell'Umbria) e dell’1% in area critica (dallo 0% di Basilicata, Marche, Provincia Autonoma di Trento e Valle d’Aosta al 2,6% di Emilia Romagna e Molise). "In diminuzione gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – con una media mobile a 7 giorni di 12 ingressi/die rispetto ai 17 della settimana precedente". Per quanto riguarda i decessi (-5,3%), sono stati 216 negli ultimi 7 giorni, con una media di 31 al giorno rispetto ai 33 della settimana precedente.