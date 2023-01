Covid oggi Italia, Iss: "Rt e reinfezioni in aumento"

Covid oggi in Italia, in aumento sia le reinfezioni che l'Rt. E' quanto rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nei dati con il monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia. Crescono le reinfezioni Covid, che rappresentano il 23% del totale casi segnalati in Italia. La settimana scorsa la percentuale era del 21,6%, in lieve aumento rispetto alla precedente (20,9%).

"Nel periodo 21 dicembre 2022–3 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (intervallo 0,77-1,11), in aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica" si legge nel report. L'indice di trasmissibilità, "basato sui casi con ricovero ospedaliero", però, "è in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,80 (0,78-0,84) al 3 gennaio 2023 contro Rt=0,90 (0,86-0,94) al 27 dicembre 2022".