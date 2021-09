Per chi è immunizzato il 77% di probabilità in meno di contrarre la malattia

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 hanno, rispetto a chi non ha ricevuto il vaccino, il 77% di rischio in meno di contrarre la malattia, il 93% in meno di finire in ospedale e 96% in meno di essere ricoverati in terapia intensiva o di morte. E' quanto si legge nel report integrale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento dell'epidemia da Covid-19.