Covid oggi Italia, regioni: bollettino contagi e tabella 2 aprile

I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, venerdì 2 aprile, con la tabella regione per regione. Le ultime news sui nuovi casi di Covid e il tasso di positività nella giornata in cui l'indice Rt nazionale scende 0.98. Il Veneto rimane in zona arancione. I numeri delle regioni:

VENETO

Sono 1.567 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 aprile, secondo il bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore, secondo la tabella, sono stati registrati 29 morti. Da ieri sono stati eseguiti 39.925 tamponi, l'incidenza è al 3,92%. I ricoverati totali sono 2.230, con un calo di 12 unità. Le persone in terapia intensiva per covid sono 299, in area critica invece 1.931 pazienti.

TOSCANA

Sono 1.640 i contagi da coronavirus secondo i dati e la tabella anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.640 su 30.467 test di cui 18.134 tamponi molecolari e 12.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 5,38% sul totale dei tamponi e del 14,5% sulle prime diagnosi", annuncia il presidente della regione anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

MARCHE

Sono 651 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 2 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5720 tamponi: 3019 nel percorso nuove diagnosi (di cui 720 nello screening con percorso Antigenico) e 2701 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 651 (141 in provincia di Macerata, 218 in provincia di Ancona, 198 in provincia di Pesaro-Urbino, 17 in provincia di Fermo, 48 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori regione).