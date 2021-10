Covid oggi Lazio, 503 contagi: a Roma 216 casi

Sono 503 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. A Roma città i casi sono 216. "Oggi nel Lazio su 11.385 tamponi molecolari e 21.349 tamponi antigenici per un totale di 32.734 tamponi, si registrano 503 nuovi casi positivi (+66), 5 i decessi (-5), 362 ricoverati (+8), 47 le persone in terapia intensiva (-4) e 630 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%, mentre i casi a Roma città sono a quota 216", ha affermato l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio. Nella Asl Roma 1, sono 79 i nuovi casi e 3 i decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2, sono 88 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 3, sono 49 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 4, sono 57 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 5, sono 39 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 6, sono 57 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 134 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone, sono 22 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Latina, sono 67 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti, sono 19 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo, sono 26 i nuovi casi e nessun decesso.