Covid oggi Lazio, 827 contagi e 5 morti. A Roma 376 nuovi casi

Sono 827 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 novembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 16.476 tamponi molecolari e 39.475 antigenici con un tasso di positività dell'1,4%. I ricoverati sono 605, 26 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 74, una in meno. I casi a Roma città sono a quota 376. Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e l'87,5% degli over 12.

Nel dettaglio, i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi, con 1 decesso; Asl Roma 2: sono 125 i nuovi casi con 1 decesso; Asl Roma 3: sono 118 i nuovi casi con 1 decesso; Asl Roma 4: sono 76 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 111 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 215 nuovi casi, di cui 74 nella Asl di Frosinone, 30 nella Asl di Latina, 29 in quella di Rieti e 82 nella Asl di Viterbo.