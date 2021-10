Covid oggi Lombardia, 112 contagi: bollettino 18 ottobre

Sono 112 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.969 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dello 0,3%. Nessun nuovo caso a Cremona e Lecco. In terapia intensiva ci sono 52 persone (=); i ricoverati non in terapia intensiva sono 288 (-1); i decessi 5 su un totale complessivo di 34.119.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 56 di cui 27 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 13; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 4; Mantova: 1; Monza e Brianza: 9; Pavia: 1; Sondrio: 1; Varese: 7.