Covid oggi Lombardia, 119 contagi e un morto. A Milano 53 nuovi casi

Sono 119 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 34.142. Da ieri sono guarite 101 persone. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 280 persone, quattro in più di ieri, e in terapia intensiva 48, dato invariato nelle ultime 24 ore.

Tra le città lombarde con il maggior numero di nuovi casi Milano a 53, di cui 21 in città, Bergamo a 11, a Brescia 12, a Como 2, a Cremona 5, a Lodi 2, a Mantova 4, a Monza e Brianza 11, a Pavia 4, a Sondrio 1 e a Varese 4. Nessun nuovo caso a Lecco.