Covid oggi Lombardia, 143 nuovi contagi. A Milano e hinterland 61 nuovi casi

Sono 143 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 36.933 tamponi con un tasso di positività allo 0,3%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, due in meno, in tutto sono 47, e nei reparti Covid, sei in meno, che porta il numero a 195. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 33. 782.

Tra le province con il numero maggiore di nuovi contagi Milano e hinterland a 61, di cui 32 in città, Cremona a 16, Varese a 15, Brescia a 11, Bergamo a 8 come Monza e Brianza, Mantova e Como a 5, Lodi a 4 e Sondrio a 1. Nessun nuovo caso a Pavia.