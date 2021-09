Covid oggi Lombardia, 150 contagi e un morto: bollettino 20 settembre

Sono 150 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Una persona è morta nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, i tamponi effettuati sono 15.301, con un indice di positività dello 0,9%. Negli ospedali della regione sono ricoverate 435 persone, 7 in più di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 63, quattro in più. Da inizio pandemia ci sono stati 33.983 decessi.